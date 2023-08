“Hanno provato ad avvelenarmi” | le parole della coraggiosa cronista

Leggi su notizie

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Arriva il raccontogiovanerussa chead eliminare grazie all’avvelenamento: ledi Elena Kostyuchenko Nel marzo dello scorso anno venne chiuso, dalle autorità russe, il giornale “Novaya Gazeta“. Quest’ultimo è un giornale che è stato definito indipendente. In un primo momento fu di Anna Politkovskaja. Tra i redattori e cronisti spunta proprio la donna che vedete inquadrata in foto. Si tratta di Elena Kostyuchenko. Un articolo, scritta proprio da quest’ultima, che vuol dire tanto. Tanto da mettere a rischio la sua vita con affermazioni molto dure ed, allo stesso tempo, importanti. Ci tiene a precisare che il suo obiettivo è quello di continuare a vivere. Un articolo che è stato pubblicato dal sito “Meduza“. Non è stato affatto facile per Elena visto che ha raccontato ...