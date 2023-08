Guida al Torino 2023 24

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Piazzamento lo scorso campionato: 10° Chi in più: Raoul Bellanova, Mihai Popa, Adrien Tameze. Chi in meno: Armando Izzo, Ola Aina, Michel Adopo, Andrew Gravillon, Aleksej Miranchuk, Valentino Lazaro. Una statistica interessante dalla scorsa stagione: Ilè stata la seconda squadra con la distanza media dei tiri più bassa dello scorso campionato (15.7 metri), dietro solo all’Atalanta e di poco. Un valore che restituisce un’immagine abbastanza fedele dello stile offensivo di Juric, che predilige l’assedio all’area avversaria con tanti uomini e un inserimento graduale, fatto di spazi che si svuotano e riempiono, per arrivare a concludere da posizioni ravvicinate. Forse, però, è anche un dato che ci parla anche della carenza di alternative di qualità dalla trequarti in su. Formazione tipo: 3-4-2-1:Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Bellanova, ...