(Di mercoledì 16 agosto 2023) Un problema tecnico nei sistemi informatici di Bank of Ireland ha permesso a molti clienti dell'istituto di credito irlandese di ritirare somme di contante dai bancomat pur non avendo fondi

Un problema tecnico nei sistemi informatici di Bank of Ireland ha permesso a molti clienti dell'istituto di credito irlandese di ritirare somme di contante daipur non avendo fondi sufficienti nei loro conti. Le immagini e i video delle code agli sportelli automatici sono state diffuse sui social media con alcune persone che hanno affermato di aver ...Martedì 15 agosto si sono formate g randi code agli sportellidella banca in alcune zone del Paese e i messaggi sui social media incoraggiavano le persone a prelevare contanti nonostante non ...Un problema informatico al sistema di prelievo della Banca d'Irlanda ha consentito ad alcuni clienti di prelevare o trasferire più denaro di quelle effettivamente disponibile sui loro conti. Lunghe ...

Guasto ai bancomat di Dublino, i clienti prelevano denaro extra La Gazzetta del Mezzogiorno

Il bancomat permetteva anche ai conti vuoti di prelevare fino a mille euro. Ma la sorpresa è stata di breve durata: i prelievi saranno considerati a debito.