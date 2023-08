Granchio blu | il serial killer di cozze e vongole | bisogna aver paura?

"Abbiamo dichiarato lo stato di calamità il 24 luglio e chiesto lo stato emergenza nazionale". In Veneto è emergenza: a dimostrarlo è la presentazione di due esemplari, un maschio e una femmina, ad opera del Governatore, Luca Zaia, che stamani li ha fatti vedere ai giornalisti in conferenza stampa, per ...Tanto buono e saporito quanto pericoloso, anche il governo è sceso in campo contro il. Una specie aliena che vaga nei nostri mari dal 2008, che ormai ha colonizzato diverse coste italiane mettendo a rischio la pesca ma non solo. Il Callinectes sapidus , è considerato il ' ...'dal vivo' in conferenza stampa a Venezia: il governatore Luca Zaia, ha mostrato ai giornalisti due esemplari, un maschio e una femmina, nella sede della Giunta regionale per dimostrare "...

16/08/2023 VENEZIA – Il Veneto dichiara guerra al granchio blu. Domani al via alla cattura delle femmine con il posizionamento di 300 nasse lungo il Delta || «Un alieno invasivo. Il granchio blu, arri ...Allerta granchio blu. A Castiglione della Pescaia (Grosseto) c'è preoccupazione per la riserva naturale della Diaccia Botrona, perché la presenza (sempre più ...