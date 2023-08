Graduatorie docenti e ATA | Garante privacy | devono contenere solo nome | cognome | punteggio e posizione

... può inviare la Messa a disposizione anche se si è già iscritti nelleGPS di I e II ...un'istanza che i Dirigenti Scolastici possono prenderla in considerazione per la nomina di, ...... se ci sono ancorapresenti in graduatoria. Non si può infatti riaprire una seconda ...della graduatoria corrispondente - Purtroppo in alcuni casi gli USR non hanno pubblicato le...... dalleincrociate e dalle MAD Supplenze sostegno 2023, GaE e GPS esaurite: come si procede dalledi istituto. Chi non potrà ottenere l'incarico Supplenze2023: le ...

Messa a Disposizione 2023: Al via con le Mad per il nuovo anno Scolastico, Docenti.it Orizzonte Scuola

PROCIDA – Agosto è uno dei mesi più complessi (e ricco di aspettative) per il mondo scolastico. Immissioni in ruolo, incarichi a tempo determinato, assegnazioni, utilizzi, organici, etc. si susseguono ...Le Segreterie Scolastiche infatti, sono ora operative e nei prossimi giorni inizieranno già a cercare supplenti disponibili per le tantissime cattedre vuote in tutta Italia. Per il nuovo anno scolast ...