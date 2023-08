Golf | Ryder Cup Francesco Molinari vicecapitano del team Europe

... in programma dal prossimo 29 settembre all'1 ottobre sul percorso del Marco Simone& Country Club. 'Francesco Molinari ha scritto pagine storiche dellaCup e sono certo che avrebbe potuto ...Francesco Molinari sarà il quinto e ultimo vicecapitano del team Europe allaCup di Roma , in programma dal 29 settembre all'1 ottobre prossimi sul percorso del Marco Simone& Country Club di Guidonia Montecelio. Per la prima volta nella storia quasi centenaria ...A meno di due mesi dall'inizio dellaCup 2023, in programma in Italia dal 29 settembre al 1 ottobre, i campioni delinternazionale torneranno a sfidarsi sul suolo italiano anche nel 2024. ...

Ryder Cup 2023, Francesco Molinari il quinto vice capitano del team Europe Sky Sport

A Ryder Cup without 2018 British Open winner Francesco Molinari, who that year became the first European to take six points from six matches, would have been inconceivable, Italian Golf Federation (FI ...Francesco Molinari è il quinto vice capitano del team Europe per la prossima Ryder Cup che si svolgerà a Roma dal 28 settembre all'1 ottobre 2023. Insieme a lui anche il fratello Edoardo. Aiuteranno ...