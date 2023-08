Golf | Francesco Molinari sarà vicecapitano dell’Europa alla Ryder Cup! Affiancherà il fratello

(Di mercoledì 16 agosto 2023)il quinto e ultimoCup 2023, che andrà in scena sul percorso del Marco Simone& Country Club di Guidonia Montecelio (in provincia di Roma) dal 29 settembre al 1° ottobre. Il ribattezzato Chicco è stato selezionato dal capitano Luka Donald e si aggiunge a suoEdoardo, che era già stato selezionato in precedenza per ricoprire l’incarico. Per la prima volta nella storia della quasi centenaria competizione due fratelli saranno vicecapitani. Ad affiancarli il danese Thomas Bjorn, il belga Nicolas Colsaerts e lo spagnolo Josè Maria Olazabal.ha espresso tutta la propria soddisfazione: “Sono molto orgoglioso. Ho ...

... in programma dal prossimo 29 settembre all'1 ottobre sul percorso del Marco Simone& Country Club. 'Molinari ha scritto pagine storiche della Ryder Cup e sono certo che avrebbe potuto ...Non poteva esserci una Ryder Cup, quella di Roma, senzaMolinari, un campione che darà ancora tante soddisfazioni alitaliano"....Germania per le ferie e per le corse Egidio Pisano sulla inseparabile ed estrema Volkswagen... Per il TIVM tra i maggiori pretendenti della classe E2SC 1.6 il catanzareseFerragina sulla ...

Ryder Cup 2023, Francesco Molinari il quinto vice capitano del team ... Sky Sport

Tale ruolo, per la prima volta nella storia della competizione, sarà ricoperto da due fratelli, per giunta italiani ...Per la prima volta nella storia della Ryder Cup due fratelli, peraltro italiani, ricopriranno il ruolo di vicecapitani del team Europe. Dopo Edoardo, anche Francesco Molinari farà parte dello staff de ...