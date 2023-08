...32 /MWh , inrispetto al 15 agosto attestatosi a 29,46 /MWh. L'indice IGI è calcolato dal Gestore dei Mercati Energetici -, per ciascun giorno - gas, sulla base dei prezzi delle ......32 euro/MWh, inrispetto al 15 agosto attestatosi a 29,46 euro/MWh. L'indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici -, fornisce uno strumento di interpretazione e ......98 euro al MWh, inrispetto al 9 agosto attestatosi a 28,51 euro/MWh. L'indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici -, fornisce uno strumento di interpretazione e ...

Gme, in rialzo l'indice del gas italiano, a 35,32 euro a MWh Agenzia ANSA

Il valore dell'indice IGI (Italian Gas Index) per il 16 agosto è pari a 35,32 €/MWh, in rialzo rispetto al 15 agosto attestatosi a 29,46 €/MWh.