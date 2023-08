2.500 anni fa,di Chio, un'isola greca dell'Egeo orientale, lasciavano per qualche giornoacini raccolti a mollo in mare, così da eliminare quel velo sottile che ricopre la buccia ...Alle isole Eolie, in Sicilia, i quattrozampe hanno il nome dei venti.conoscono bene l ' importanza del vento a favore e anche di quello avverso. Questa è la storia di due amici inseparabili: Grecale e Libeccio, ed è la storia di un ' amicizia profonda e ...Certe cose le sappiamo noi. Si fidi". A confermare che esiste una faccia diversa dell'isola ... Insomma,scambisti ci sono o non ci sono Il lato oscuro e trasgressivo dell'isola che si ...

Gli isolani greci protestano per le loro spiagge Il Post