Gli 8 migliori film e serie tv di Pedro Pascal

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Da Oberyn Martell a Joel Miller, ripercorriamo insieme iruoli di, sulla cresta dell'onda soprattutto grazie alla grande serialità che gli ha portato anche la nomination agli Emmy Awards 2023 per The Last of Us. Non gli piace essere considerato un daddy anche se ne ha interpretati molti al cinema e soprattutto in tv.è un attore incredibilmente generoso a quanto dicono i colleghi e che ha saputo collezionare finora unadi ruoli praticamente tutti iconici, soprattutto sul "piccolo" schermo che gli ha portato molta fortuna (ne ha avuta un po' meno al cinema, soprattutto per iscelti), tanto da arrivare alla sua prima nomination agli Emmy Awards 2023 per il personaggio di Joel in The Last of Us. Un traguardo importante in un ...