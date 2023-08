Giorgia Meloni | “Più tasse alle banche | meno agli italiani”

(Di mercoledì 16 agosto 2023) di Gabriele Alberti. La premier scende in campo in prima persona con una diretta social per spiegare le misure del governo -soprattutto...

In precedenza, Ryanair aveva definito le misure prese dal governo dicome 'illegali' rispetto al diritto europeo. Secondo la compagnia irlandese, il provvedimento porterebbe a '...Tagliato fuori con ammissione pubblica didall'ideazione e messa a terra di un provvedimento di peso dell'esecutivo qual è la tassa sugli extraprofitti delle banche , il solitamente felpato vicepremier Antonio Tajani dà nuovi ...Sembra quasi certo che, Musk e Zuckemberg si sfideranno in una location epica in Italia , come gli antichi gladiatori romani. Il patron di Tesla ne avrebbe parlato con la premiere con il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano che ha confermato il colloquio con il tycoon. Dove l'incontro si farà non è ancora dato di sapere ma in ogni caso per Sangiuliano: '...

Ilenia, 20 anni, scrive a Giorgia Meloni: Licenziata perché ho chiesto diritti. Non voglio essere una schiava Fanpage.it

GEDI News Network S.p.A. Via Ernesto Lugaro n. 15 - 10126 Torino - P.I. 01578251009 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.Dalla Versiliana, il vicepremier preannuncia che andranno in questa direzione gli emendamenti di Forza Italia, quando in Parlamento si esaminerà il decreto omnibus dopo l'estate.