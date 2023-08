Giocatori da prendere a 1 al Fantacalcio 2023 24

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Rieccoci qui, col pezzo fregatura per eccellenza. Perché volete farvi dire da qualcun altro come spendere i vostri crediti? Perché è esattamente così che funziona il capitalismo e ilè la forma più pura di capitalismo: un gruppo ristretto di persone che si contende persone reali con soldi non reali. Mi chiedo perché Elon Musk non lo abbia già comprato cambiandogli nome in FantaXalcio e rovinandolo per sempre. Comunque, veniamo a noi. Questo è il momento in cui paragono idaa 1 a qualcosa. L’anno scorso erano le patate al forno, quest’anno devo rilanciare: sono come gli psicofarmaci, qualcosa di cui speri di non avere mai bisogno, ma che sai che stanno lì, che possono darti una mano nelle difficoltà. Quindi, fate attenzione a quello che sto per scrivere come se fossi un medico (non lo sono, ...