Ginnastica artistica | Martina Maggio | “C’è un po’ di paura dopo l’operazione | ma il lavoro non mi spaventa”

(Di mercoledì 16 agosto 2023)ha recentemente subito un intervento a un piede e ora è in fase di recupero. La ginnasta ha preso parte al tradizionale collegiale estivo di Riccione, durante il quale è stata ospite di Ginnasticomania, la trasmissione del canale YouTube di OA Sport condotta da Chiara Sani. L’azzurra ha parlato della recente operazione chirurgica e dei prossimi passi da compiere: “Ho ancora un fastidio al piede e devo stare molto attenta. È passato poco più di un mese dall’intervento, è andato bene. Ora la parte più difficile deve iniziare, sarà un percorso molto lungo e faticoso: si sa perché non è la prima volta, ho avuto talmente tanti stop che più cresci e più ti rendi conto di come gestire la situazione. Inutile dire facile, perché non sarà facile. A me piace fare quello che faccio, voglio ancora dare e starò qui ancora un po’ ...