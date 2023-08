Gianni Alemanno svela il piano | No farò un partito a destra della destra

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Bisognerà aspettare ottobre per sapere sefonderà un nuovo. Per ora l'ex ministro dell'Agricoltura ed ex sindaco di Roma, già uomo forte di An, non più iscritto a Fratelli d'Italia dal 2014, si sta muovendo per allargare il perimetro del suo comitato “Fermare la guerra”, che già dal nome spiega quale debba essere, secondo lui, la posizione dell'Italia sul conflitto in Ucraina: l'oppostolinea pro-Kiev adottata dal nostro esecutivo e ribadita dal premier Meloni nel suo viaggio a Washington.da mesi va dicendo che «l'appiattimento dell'Italia sulla linea oltranzista a favore dell'invio di armi è incomprensibile», ma non ci sta a farsi chiamare pacifista, preferisce «anti-imperialista»; per questo si è messo alla ricerca di tutti coloro che hanno lo stesso approccio ...

Come commissario dell'Ente Roma Natura è stato invece scelto Marco Visconti , ex assessore all'ambiente della giunta capitolina di. Per il Parco dei Monti Lucretili è stato infine ...Dopo essere in un certo senso tornata alle origini con misure tipiche della cosiddetta destra sociale, magari pure per arginare l'offensiva diche la critica da destra, Meloni se ne è ...... se si è trattato di un modo per 'coprirsi' a destra (dalle ambizioni di); se così facendo la premier ha voluto bilanciare il taglio al reddito di cittadinanza e mettersi in sintonia ...

Alemanno, altro buco nell'acqua - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Giorgia Meloni, la tassa sugli extraprofitti sulle banche Un colpaccio. Ironia social per la "gita in Albania" ...L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, ospite di In Onda su La7 sabato 12 agosto, ha commentato il saluto di Roberto Saviano alla scrittrice Michela Murgia: "Che Michela Murgia sia stata contro questo ...