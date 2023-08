(Di mercoledì 16 agosto 2023) Tra i produttori di apparecchiature IT, il 43,1% delle aziende intervistate è interessato. Per i produttori di macchinari e attrezzature, questa cifra è del 40,9%. Nel complesso, la quota nel settore ...

Sempre più aziende tedesche sono a corto di lavoratori qualificati, rileva l'ultimo sondaggioBusiness su circa 9.000 aziende in tutta la. Secondo il sondaggio, il 43,1% delle aziende ha dichiarato di soffrire di una carenza di lavoratori qualificati a luglio, rispetto al 42,2% ...Secondo le previsioni dell', il numero di nuove case è destinato a scendere del trentadue per ... Nell'ultimo anno, infatti, in tutta lail prezzo delle case è salito del dodici per cento, ...... mentre nel 2019 è sceso al quattordicesimo"', spiega il ricercatore dell', Florian Dorn. Inoltre rispetto agli altri paesi europei, stando all'istituto bavarese, il ceto medio in...

Germania, Ifo: peggiora carenza lavoratori qualificati Agenzia askanews

Il settore dei servizi è stato particolarmente colpito. Nei servizi legali e contabili, il 75,3% delle aziende non trova i candidati di cui ha bisogno. Circa ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...