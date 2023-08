Genoa | il Verona piomba su un tuo obiettivo

... Sabato 19 agosto 2023 ore 18:30 Empoli -Sabato 19 agosto 2023 ore 18:30 Frosinone - Napoli Sabato 19 agosto 2023 ore 20:45- Fiorentina Sabato ...Arrivato aldalla Juventus nell'estate 2018, Favilli non ha avuto troppa fortuna in rossoblù. ... Nelle ultime tre annate è poi passato in prestito da, Monza e appunto Terni.15.00 - Messias in dirittura dal Milan al, prestito con obbligo di riscatto in caso di ... 14.00 - Visite mediche per Federico Bonazzoli con l'Hellas. 13.10 - Il Torino tratta con il ...

Genoa-Verona Sky Sport

Ritorno al passato per Andrea Favilli. Il 26enne attaccante pisano di proprietà del Genoa è da oggi, nuovamente, un giocatore della Ternana. L'annuncio, nell'aria da giorni, è arrivato ufficialmente o ...Altra pretendente per uno dei maggiori obiettivi di mercato del Torino. Su Malinovskyi infatti, altre due squadre oltre ai granata. Il Genoa si è inserito nei giorni scorsi e… Leggi ...