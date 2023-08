Gazzetta – Milan | Adli ci prova ma l’addio resta probabile

(Di mercoledì 16 agosto 2023) 2023-08-16 08:16:25 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato della: Al momento per il francese manca una vera pretendente e Pioli nel 4-3-3 lo ha schierato davanti alla difesa. Indizi che non escludono del tutto una permanenza, anche se l’idea del clubquella di cederlo Marco Pasotto 16 agosto –O Questa estate aello c’è una serie di giocatori sospesi in una sorta di limbo calcistico. In attesa che lo scorrere dei giorni porti quella inevitabile chiarezza che sicuramente sarebbe stato meglio avere prima. E’ il limbo dei Caldara e dei Ballo-Touré, dei Colombo e degli Origi. E di Yacine. Di base, una certezza: illo ha inserito, fin dalla conclusione della scorsa stagione, non solo ...

Il padre, Antony Boahene , arrivato in Italia nel 2002, ha spiegato alladi Modena il ... Domenica 13 agosto il 17enne - che frequenta le superiori a Modena e tifa per il, come tutta la ...... ha dichiarato il papà alla 'di Modena'. Per lui l'esordio è arrivato domenica scorsa ... Il 17enne frequenta un istituto superiore di Modena e tifa per ilGuarda la tripletta di Ruben Loftus - Cheek con ilcontro l'ESS Étoile nell'amichevole pre - campionato ad agosto ...

Così il Milan può spendere 20 milioni in più per la rosa. E Tonali non c'entra La Gazzetta dello Sport

Come riporta Gazzetta.it, La classifica dei tifosi: la Juve resiste alle inchieste ed è prima, boom del Napoli. Le nuove rilevazioni di StageUp e Ipsos sul pubblico in… Leggi ...Dalla Turchia questa mattina arrivano notizie circa un rilancio importante del Fenerbahce per Rade Krunic, centrocampista del Milan classe 1993, in scadenza di contratto con i rossoneri nel 2025. Il c ...