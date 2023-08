Gazzetta – Inter Arnautovic è fatta | al Bologna 8 milioni più 2 di bonus Domani Marko a Milano

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 16 agosto 2023) 2023-08-14 16:40:50 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla GdS: Il club nerazzurro usufruirà del Decreto Crescita e avrà un vantaggio a livello di tasse. Nelle prossime ore il giocatore sarà in città. Mercoledì visite mediche e sabato sarà a disposizione di Inzaghi per l’esordio contro il Monzaè dell’. Trovato l’accordo con il: ai rossoblù andranno 8più 2 di. Al giocatore, che usufruirà come in Emilia del Decreto Crescita (è tornato in Italia nel 2021 dopo l’esperienza in Cina), un biennale da 3,7netti più. l’arrivo — L’attaccante sarà anelle prossime ore e mercoledì mattina sosterrà le visite mediche. Sabato sarà a disposizione di Inzaghi per ...