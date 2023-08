Gliitaliani dial 14 agosto erano pieni al 90,22% con 176,12 terawattora. E' quanto emerge dai dati della piattaforma aggregata Agsi+ diInfrastructure Europe. La media Ue è di un ...Il Vecchio Continente continua comunque a essere in una posizione non preoccupante grazie al sostanziale riempimento deglidi: secondo gli ultimi dati diInfrastructure Europe, ...11.20 Scorte disuperano il 90% in Italia Glidiin Italia sono oltre 176 TWh (Terawattora), superando il 90% in deposito. Questo quanto si evince dalla piattaforma per le infrastrutture europee del, Gie (infrastructure ...

Gas, stoccaggi Italia pieni oltre 90,22% con 176,12 TWh www.ildomanid'italia.eu

Secondo i dati Gie la Spagna è già al 99,62%, seguita da Croazia, 96,72%, Svezia, 95,29% e Slovacchia, 93,44%. La Germania con 230,29 terawattora e un fattore ...Le scorte di gas naturale hanno superato il 90% della capacità di stoccaggio in Italia a 176,12 TWh. È quanto emerge dai dati aggregati (Agsi) della piattaforma Gie (Gas Infrastructure Europe).