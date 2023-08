Gas | le scorte dell' Italia sono al 90%

... con le preoccupazioni per il rallentamento dell'economia cinese e gli effetti sulla domanda globale che si confrontano con il calo dellenegli Stati Uniti. In lieve calo il prezzo del...- - > . Ledinaturale hanno superato il 90% della capacità di stoccaggio in Italia a 176,12TWh in base ai dati aggregati (Agsi) della piattaforma Gie (Infrastructure Europe), aggiornati allo ...Ledinaturale hanno superato il 90% della capacità di stoccaggio in Italia a 176,12 TWh. E' quanto emerge dai dati aggregati (Agsi) della piattaforma Gie (Infrastructure Europe), ...

Le scorte di gas superano il 90% in Italia oltre 176 TWh Agenzia ANSA

E nemmeno la minima parte arriva dalla Russia. Oggi il maggior fornitore estero è l'Algeria. Ma contano anche i risparmi sugli stoccaggi dell'anno scorso ...Le scorte di gas naturale hanno superato il 90% della capacità di stoccaggio in Italia a 176,12TWh in base ai dati aggregati (Agsi) della piattaforma Gie (Gas Infrastructure Europe), aggiornati allo ...