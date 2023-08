Galatasaray | Zaniolo ai saluti | prossima destinazione Aston Villa

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Il mese di agosto continua ad entusiasmare i tifosi con la sessione estiva di calciomercato e l’imminente inizio del campionato. Attraverso cessioni, acquisti, prestiti e rinnovi il volto delle società continua a cambiare, con l’obiettivo di mettere a segno l’assetto definitivo e diventare sempre più competitivi. Tali ritocchi alla rosa permettono di rafforzare ogni settore ed escludere dal progetto alcuni elementi. Iloltre ad appassionare i supporters con il mercato in entrata, sta per provvedere alla cessione di Nicolò, ormai ad un passo dall’. Cosa manca per raggiungere ins? Scopriamo i dettagli della trattativa che vede il ventiquattrenne toscano lontano da Istanbul., le condizioni per raggiungere ...

TORINO - Si è già conclusa, dopo appena sei mesi (11 presenze, 5 gol e un assist), l'avventura di Nicolòin Turchia con la maglia del. L'ex attaccante della Roma, infatti, è praticamente un nuovo giocatore dell', dove ritroverà Monchi, il direttore sportivo che lo aveva portato in ...Per 30 milioni di euro Nicolòsi trasferisce all'Aston Villa. Addioquindi dopo appena sei mesi: previste per domani le visite mediche, sfuma l'affare per la Juventus che si è ...Non è durata molto l'avventura di Nicolòin Turchia. L'ex della Roma , infatti, è praticamente un nuovo giocatore dell' Aston Villa . Sono previste per domani le visite mediche. In Inghilterra ritroverà Monchi , il direttore sportivo ...

Monchi si riprende Zaniolo e lo porta in Premier: il Galatasaray è già un ricordo dopo soli 6 mesi Sport Fanpage

Da oggi ci sarà un nuovo suddito in Gran Betagna: l'ex bad boys romanista dopo la toccata e fuga ottomana ripartira' dall'Aston Villa. Non si concretizzerà il ritorno di Nicolò Zaniolo nel campionato ...Nuovi aggiornamenti di calciomercato riguardo la Juventus: c'è l'annuncio su Zaniolo, svolta a sorpresa per l'obiettivo di Giuntoli. C'è l'accordo con il Galatasaray ...