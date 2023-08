Galatasaray | arriva Ziyech | oggi le viste mediche

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Ilsta per accogliere nel suo organico Hachim, in uscita dal Chelsea. Come riportato da Sky Sport, il giocatore svolgerà...

Dalla Turchial'annuncio che chiarisce quale sarà il futuro di Nicolò Zaniolo: la volontà del giocatore è ... La trattativa con ilsembra essere entrata nella fase più calda, con l'...Per l'argentino, che ha detto di no al, operazione a titolo definitivo da circa 2,5 ... Renato Sanches, le cifre Il portoghese , cercato già in passato,nella capitale con la ...10.07 - Visite mediche in corso con il Genoa per il difensore Koni De Winter:dalla Juventus ... spunta il Frosinone sulle sue tracce 23.04 - Accordo di massima tra ile Paredes . ...

Zaniolo lascia il Galatasaray, arriva la conferma di Okan Buruk: "Vuole la Premier" TUTTO mercato WEB

Nuovi aggiornamenti di calciomercato riguardo la Juventus: c'è l'annuncio su Zaniolo, svolta a sorpresa per l'obiettivo di Giuntoli. C'è l'accordo con il Galatasaray ...Nicolò Zaniolo lascia la Turchia per approdare in Inghilterra. Nel recente passato il 'no' al Bournemouth, ora il sì ad un altro club. Nicolò Zaniolo lascia il Galatasaray di Mertens e soci dopo aver ...