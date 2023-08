Gabri Veiga – Napoli | assalto improvviso dall’estero | le ultime

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Ilha puntato a fari spenti super il centrocampo: da giorni si parla di un accordo ma non c’è ancora l’ufficialità. Il talento spagnolo è la prima scelta delper completare il reparto nevralgico del campo che anche in questa stagione risulterà decisivo, forse anche più dell’anno scorso, per raggiungere gli obiettivi prefissati. Rudi Garcia ha in mente di utilizzare spesso il 4-3-3 ma non è detto che metterà completamente da parte il 4-2-3-1 e anche per questo motivo servono calciatori duttili e capaci di adattarsi anche in più ruoli.suIlè entrato nel vivo del calciomercato solo pochi giorni fa e ha messo a segno due colpi che potrebbero ...