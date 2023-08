G20 in India | cambiano i sottili equilibri del mondo Invitata al vertice la Russia e messa alla porta l' Ucraina

(Di mercoledì 16 agosto 2023) La guerra incontinua senza sosta. Le forze aeree di Kiev hanno segnalato l'arrivo di un forte gruppo di droni russi verso il porto di Izmail, vicino al confine con la Romania. Testimonianze sui social dicono che la difesa aerea è entrata in funzione nella zona, mentre il governatore della regione di Odessa ha chiesto ai residenti di Izmail di spostarsi nei rifugi a mezzanotte e mezza ora italiana, per poi cancellare l'allerta un'ora più tardi. Dai porti ucraini sul Danubio, incluso quello di Izmail, passava un quarto delle eszioni di grano del Paese, prima che lasi tirasse fuori dall'accordo che garantiva il passaggio sicuro delle navi cariche di cereali sul Mar Nero. Intanto arriva una clamorosa novità sul fronte internazionale. L'ha scelto di non invitare l'al ...

Secondo Sky News l'non ha invitato l'Ucraina al prossimoche si terrà appunto in. Invitata la Russia che invece la quasi totalità (fra cui l'Italia) dei Paesi partecipanti al gruppo vorrebbe espellere. Ci sono anche otto Paesi non annoverati nel '..., lo scossone mondiale che stravolge gli equilibri del mondo.

La guerra in Ucraina giunge al giorno 539. "La posizione dell'Alleanza sull'integrità territoriale dell'Ucraina è chiara e non è cambiata". E' quanto ha dichiarato un portavoce della Nato, commentando ...