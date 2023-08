Solo una sensazione Non tanto, vista la crescita dei(+17,3%) e delle rapine (+14,2%), due tipologie nelle quali rientrano anche i reati commessi nelle abitazioni, registrata da Eurispes tra ......che insegnava a costruire figure e oggetti partendo da materiali che tutti potevano avere in, ... illusioni percettive, addirittura. Questo mondo può essere non solo compreso ma amato con ...In sole 24 ore i Carabinieri hanno rintracciato i presunti autori di tre diversi, riuscendo a ... tuttavia, aveva localizzato, tramite gps, il cellulare e indicato ai Carabinieri ladove ...

Video: Furti in casa incubo vacanze. Come difendersi Il Giornale Di Vicenza

Il furto nelle abitazioni e' il crimine che piu' preoccupa gli italiani. A ritenerlo una minaccia sul piano della sicurezza il 26,6% dei maggiorenni secondo Eurispes, addirittura il 43,1% secondo il ...SESTO FIORENTINO - Durante il ponte di Ferragosto la Polizia di Stato ha messo in fuga un malintenzionato alle prese con un appartamento a Sesto ...