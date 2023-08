Fulham | interesse per Montiel e Castagne

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Il club inglese avrebbe messo gli occhi sull’argentino campione del mondo e sull’esterno cercato dalla Juve Ilstudia il doppio colpo. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, i londinesi stanno pensando a Gonzaloe Timothy: l’argentino, in gol nella finale mondiale contro la Francia e in quella contro la Roma, potrebbe infatti lasciare il Siviglia. L’esterno belga ex Atalanta, su cui c’è anche la Juve, potrebbe invece salutare il Leicester per continuare a giocare in Premier League dopo la retrocessione.

Ore decisive, nonostante le sirene die Real Sociedad. PISTE DIFFICILI - Nel corso degli ... nulla che ha portato a un'offerta reale da parte del club basco, lo stesso dicasi per l'del ...NUOVO INSERIMENTO - Nelle settimane passate il terzino franco - senegalese aveva suscitato l'del, pista presa in considerazione dalla dirigenza, ma mai veramente gradita al ...La Dea ha fretta e vuole puntare su un giocatore motivato, Charles è orientato ad accettare nonostante l'inserimento dele il fortedella Real Sociedad. Sono ore decisive per il ...

Caicedo o non Caicedo, il Brighton di De Zerbi resta sempre lo stesso: una formidabile macchina da gol. Alla prima di campionato travolge per 4-1 i neopromossi del Luton Town. Gli altri risultati: ...Il Milan conta di vendere Fodé Ballo-Touré, per il quale c'è una proposta dalla Germania: intanto ha già un accordo per il sostituto.