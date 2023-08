Fs | circolazione sospesa tra Ladispoli e Maccarese

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 16 agosto 2023) ROMA – Laferroviaria è, dalle ore 10.20, trasulla linea Roma-Pisa su richiesta dei Vigili del Fuoco per l’intervento su un casolare reso pericolante dall’incendio che ha colpito la zona nella prime ore del mattino. Lo comunicano le Fs in una nota, aggiungendo che la revisione di ripristino è fissata per le ore 16 a seguito del nulla osta delle autorità competenti. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono subire cancellazioni, limitazioni di percorso o essere instradati su percorsi alternativi, con maggior tempo di percorrenza. L'articolo L'Opinionista.