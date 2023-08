Francesco | disabile derubato e aggredito | indagano i Carabinieri

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto, un ragazzo di Sant’Andrea apostolo frazione del Comune di Solofra, alle prime luci di questa mattina sarebbe statoe poi scippato, mentre percorreva le strade ancora vuote del centro cittadino. Sarebbero due le persone che lo hanno fermato per sottrargli il portafoglio contenente preziosi effetti personali e una somma di denaro, buttandolo poi con violenza per terra dandosi poi alla fuga. Le grida disperate dell’uomo hanno raggiunto gli orecchi di chi viveva nei dintorni, spingendo qualcuno ad affacciarsi dalle finestre o scendere in strada per prestare aiuto. Sul posto sono arrivati idella compagnia di Solofra guidati dal capitano Gianfranco Iannelli per avviare le indagini del caso. Sotto setaccio le registrazioni delle telecamere di sorveglianza disseminate per la ...