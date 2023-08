FOTO ? Carlos Augusto nuovo giocatore dell’Inter | «Eccolo!»

(Di mercoledì 16 agosto 2023)è diventato une il club nerazzurro ha, con l’occasione, pubblicato la sua primasu Instagram.è diventato ufficialmente un. Il club nerazzurro pubblica la sua primasu Instagram e scrive: «Eccolo».all’Inter su InstagramInter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

FOTOGALLERY %srimanenti CLASSIFICA ATP Sinner n°6 al mondo: è il nuovo best ranking Grazie ... Ecco il ranking aggiornato 1)ALCARAZ - 9395 punti 2) NOVAK DJOKOVIC - 8795 punti 3) DANIIL ...FOTOGALLERYSito Inter %srimanenti Calciomercato Inter, ufficiale l'arrivo diAugusto Inter, ufficialeAugusto. Frosinone, rinforzo dalla Juventus: preso Barrenechea. ...FOTOGALLERYSito Inter %srimanenti Calciomercato Inter, ufficiale l'arrivo diAugusto Inter, ufficialeAugusto. Frosinone, rinforzo dalla Juventus: preso Barrenechea. ...

Inter, Carlos Augusto ha firmato | FOTO GianlucaDiMarzio.com

Il Monza e Carlos Augusto si sono detti addio col brasiliano che è diventato un nuovo giocatore dell’Inter. Il saluto dei brianzoli GRAZIE - Come Carlos Augusto, anche il Monza ha voluto salutare il g ...In casa Inter, oggi è la giornata di Carlos Augusto, il nuovo acquisto nerazzurro che oggi sostiene le visite mediche per il suo nuovo club. Carlos Augusto, esterno brasiliano classe 1999, arriva dal ...