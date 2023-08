Forno sequestrato | era alimentato da rifiuti speciali

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Gruppo Carabinieri Forestale di Avellino effettua costantemente azione di controllo e repressione dei reati nel settore agroalimentare a tutela della salubrità dei prodotti e della salute dei consumatori. I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Serino, con una mirata attività di controllo nel settore agroalimentare e congiuntamente a personale dell’ASL di Avellino, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria il titolare di una attività di produzione di alimenti dapoiché accertavano, presso la sede operativa della citata attività commerciale, la produzione di pane utilizzando due forni alimentati, come combustibile, daconsistenti in scarti di lavorazione del legno, profilati in legno, cornici e segatura. La combustione di taliproduceva emissione ...