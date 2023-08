Folorunsho è del Verona | ufficiale l’arrivo del centrocampista

IL COMUNICATO - ' Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito - a titolo temporaneo fino al 30/06/2024 - da SSC Napoli le prestazioni sportivecentrocampista Michael. Nato il 7 ...E' in arrivo l'annuncio ufficialepassaggio di Michaelal Verona. L'azzurro arriva in prestito oneroso e ritroverà Baroni che già l'ha allenato in passato. Il calciatore si sta già allenado con gli scaligeri ed è pronto ...Pur non essendo più al centroprogetto tecnico dei rossoblù romeni, in questo inizio di ... Mignani probabilmente affiderà il compito di colmare il vuoto lasciato da, centrocampista che ...

UFFICIALE – Folorunsho è un giocatore del Verona: il comunicato e ... SOS Fanta

Il Verona ha comunicato l’arrivo in prestito del centrocampista Michael Folorunsho. IL COMUNICATO – Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito – a titolo temporaneo fino al 30/06/2024 – da SSC ...Non solo Folorunsho, il Napoli oggi cede ufficialmente anche Obaretin che va in prestito al Trento. A.C. Trento 1921 Srl comunica di aver acquisito a titolo temporaneo (prestito “secco” sino al 30 giu ...