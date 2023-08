Florida | bambino di 9 anni spara in testa e uccide con la pistola uno di 6 | secondo caso in pochi mesi nello Stato

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Ennesima tragedia negli Stati Uniti avvenuta a causa di un'arma da fuoco, e stavolta ad essere coinvolti sono due bambini. La triste vicenda è accaduta in un'abitazione di Jacksonville, in: undi 9hato un colpo dicontro il fratellino di 6, colpendolo a morte

Florida (USA). Un bambino di sei anni è stato colpito a morte da un colpo di pistola sparato da un altro bambino di soli tre anni più grande.Un bambino di 9 anni ha sparato a uno di 6, in Florida, alimentando di nuovo la polemica sulla liberalizzazione delle armi in America.