Florida | bambino di 9 anni spara e uccide bimbo di 6 a Jacksonville

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Undi 9hato un colpo di pistola a un altro piccolo di 6colpendolo a morte alla testa mentre si trovavano in casa in. È successo ieri pomeriggio a. Gli agenti che hanno risposto alla chiamata d’allarme hanno trovato in casa due bambini e un adulto. quando le autorità hanno ricevuto una chiamata in merito a una persona uccisa, secondo l’ufficio dello sceriffo locale. L’indirizzo: numero 5050 di Shady Pine Street South. «Uno dei bambini è stato in grado di ottenere un’arma da fuoco e hato un solo proiettile, colpendo la vittima», ha detto l’assistente capo della polizia J.D. Stronko. La vittima di 6è stata portata d’urgenza all’ospedale Shands dell’Università della. ...

In Virginia, la madre di un bambino di 6 anni che, secondo la polizia, ha sparato intenzionalmente al suo insegnante di prima elementare si è ora dichiarata colpevole di abbandono di minore.

Un bambino di 9 anni ha sparato un colpo di pistola contro un altro piccolo di 6 anni colpendolo a morte alla testa mentre si trovavano in casa in Florida. Secondo quanto riferito dai media americani, ...L'incidente non è il primo che coinvolge bambini e armi da fuoco negli ultimi mesi negli Stati Uniti: in Virginia, un bambino di 6 anni ha sparato intenzionalmente al suo insegnante di prima ...