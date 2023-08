Flamengo | altro caso di violenza | Gerson prende a pugni un compagno

Unbrutto episodio macchia l'immagine del, club campione del Sudamerica in carica, dopo l'aggressione del preparatore atletico Pablo Fernandez all'ex della Fiorentina Pedro che, durante ...Unbrutto episodio macchia l'immagine del, club campione del Sudamerica in carica, dopo l'aggressione del preparatore atletico Pablo Fernandez all'ex della Fiorentina Pedro che, durante ...Unbrutto episodio macchia l'immagine del, club campione del Sudamerica in carica, dopo l'aggressione del preparatore atletico Pablo Fernandez all'ex della Fiorentina Pedro che, durante ...

Saloon Flamengo, altra rissa: pugni tra l'ex Roma Gerson e Varela Tuttosport

Non sembra esserci pace per il Flamengo, e anche questa volta il polverone che si è sollevato in casa rosso-nera riguarda un ex viola. Se a fine luglio aveva fatto rumore la vicenda tra Pedro ...Un altro brutto episodio macchia l'immagine del Flamengo, club campione del Sudamerica in carica, dopo l'aggressione del preparatore atletico Pablo ...