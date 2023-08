Fisker Ronin | La nuova Super GT Elettrica da oltre 1000 CV

(Di mercoledì 16 agosto 2023)Inc, un pioniere nel settore dei veicoli elettrici, ha svelato ulteriori dettagli sullaGT, una cabriolet totalmentee innovativa, durante il primo Product Vision Day del marchio tenutosi il 3 agosto 2023 Lanon è soltanto un capolavoro per gli appassionati di guida, ma è anche un omaggio alla passione per l’arte e il design automobilistico, con un marcato accento sulla sostenibilità, come dichiarato dal presidente e CEO Henrik. L’obiettivo diInc è stato chiaro sin dall’inizio: creare una vettura grand touring del 21° secolo, in grado di coprire la distanza tra Los Angeles e la Napa Valley con una singola carica o di ...

... la casa americana ha condiviso ulteriori dettagli sulla, a partire dal prezzo. Serviranno infatti 385.000 dollari (351.000 euro al cambio attuale) per acquistare uno dei 999 esemplari ...Durante l'evento Product Vision Day 2023,ha presentato in anteprima la sua ultima creazione: laGT , un'auto sportiva elettrica che arriverà sul mercato nella seconda metà del 2025 . La vettura, che si presenta come una cabrio a 4 porte, ha un prezzo elevato di 385 mila euro . La ...Ladisporrà anche di un piccolo frunk, cioè di un bagagliaio anteriore. La GT elettrica sarà realizzata in serie limitata. Secondo la casa automobilistica se ne produrranno 999 unità . ...

Nuovi dettagli sulla Fisker Ronin AlVolante

Fisker Inc, un pioniere nel settore dei veicoli elettrici, ha svelato ulteriori dettagli sulla nuova super GT Fisker Ronin.Non costerà poco e sarà costruita in soli 999 esemplari. Arriverà sul mercato o alla fine del 2025 o a inizio 2026, ma ora sappiamo come sarà.