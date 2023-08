Fisco | da Irpef a calendario | ecco come cambierà L’iter

(Di mercoledì 16 agosto 2023) E’ ufficialmente iniziato il countdown perattuativo della riforma cheil volto alitaliano: pubblicata in Gazzetta Ufficiale, lo scorso 14 agosto, la delega fiscale.Dalla riforma dell’che punta a ridurre dalle attuali quattro a tre le aliquote passando per il riordino dell’attuale giungla di norme tributarie fino alla riforma delfiscale, l’esecutivo avrà tempo fino al 29 agosto 2025 per riformare il sistema tributario italiano. Dapiù volte sottolineato, asse portante della delega fiscale, è senza dubbio la riduzione delle aliquote. A dire il vero nel testo il percorso ...

Fisco, la riforma accelera: taglio Irpef e stop alla giungla di norme e scadenze Il Sole 24 ORE

