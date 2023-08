Fiorentina | Beltran | “Convinto dal progetto Sono sia prima che seconda punta”

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Laha presentato il suo prossimo attaccante di talento, arrivato direttamente dal River Plate e sul quale Italiano e tuttino tantissimo. Sulha garantito il direttore sportivo Burdisso, con il giocatore che si è presentato alla stampa. Le parole di: “Ho voluto fortemente essere qui,statodalsportivo che mi descritto Nicolas Burdisso. Mi ha parlato del club, della strategia di crescita, qualigli obiettivi, e poi qui c’è il Viola Park, una struttura bellissima, strepitosa, non ho mai visto nulla di simile. Nei primi giorni è andato tutto bene, fa molto caldo mamolto contento di essere qua, felice di unirmi a questo gruppo e mettermi a disposizione del mister. In campo ...

Commenta per primo Lucasha parlato ai microfoni dei canali ufficiali della. Queste le parole del neo attaccante viola: 'Sono felicissimo di unirmi a questo gruppo e di mettermi a disposizione di Italiano. ...Sperano che il giovane argentino possa portare nuova linfa e gol alla squadra, contribuendo a una rinascita della. La tifoseriaha sempre avuto una passione per il tango, un ...Sfumato il ragazzo di Fidene, si è tentato un tentativo in extremis perche però ha scelto lae si è chiuso con un nulla di fatto per Arnautovic che ha scelto l'Inter. Morata è ...

Benvenuti al Viola Park. La Fiorentina ci riprova aggrappata a Beltran e al metodo Italiano la Repubblica

Armando Ferroni, ex difensore viola, ha parlato così ai microfoni di RadioFirenzeViola, durante "Viola Amore Mio": "La Fiorentina mi sembra una squadra rafforzata, ...Blog Calciomercato.com: La Fiorentina ha recentemente annunciato l'acquisto di Lucas Beltrán, un giovane centravanti argentino proveniente dal River Plate. Questa notizia ...