racconta di aver perso bene 10 kg 'perché mangiavo solo ananas'. E arriva quindi il ricordo del dente: 'Mi tolsero un dente, mi portarono da un dentista che in quei giorni non aveva corrente ...Il contesto macroeconomico proseguesi è evoluto in modo significativo negli ultimi 12 ... L'attuale rallentamento del capitale disponibile è stato unoe l'aumento della concorrenza ...Stesso comportamento da parte di, che in diretta dal Glass studio di Viva Rai 2 ha dedicato un momento alle persone in difficoltà per l'alluvione: " Consentitemi di fare un applaus o, un ...

Fiorello shock: "Da ragazzo mi tolsero un dente con una tenaglia" TGCOM

Fiorello racconta una esperienza shock che ha vissuto nei primi anni 80 in Africa. In una intervista al "Corriere della Sera", infatti, lo showman confessa che quando lavorava come animatore turistico ...Un intervento di alta specialità nel settore della chirurgia vascolare, eseguito all'ospedale Santa Maria di Terni, ha salvato la vita a un motociclista ternano. (ANSA) ...