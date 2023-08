Fiorello | il racconto di una terribile disavventura | cosa gli è successo

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Personaggi Tv. Il famoso showman ha ricordato unache risale agli inizi della sua carriera. Intervistato dal Corriere della Sera,ha raccontato la sua prima esperienza traumatica all’estero. Ciò che accadde gli lasciò un segno che porta ancora oggi. Ovviamente, nonostante si tratti di un ricordo poco piacevole,ha condito il tutto con la sua sana ironia. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Myrta Merlino riceve una telefonata da Pier Silvio, poi accade l’impensabile Leggi anche: “Uomini e Donne”, orrore contro Chiara Geme: insulti choc all’ex corteggiatrice, iltraumatico del primo viaggio in Africa Il comico siciliano ha parlato della sua prima esperienza all’estero, nella quale gli capitò unache ricorda in ...

MERAVIGLIOSO MODUGNO SHOW si sviluppa come unattorno alla Musica e all'Opera di Domenico ... 2013: Beppe(Premio Città di Polignano), Daniele Silvestri, Alessandro Mannarino, Peppe ......Nero Andò lì da giovane per lavoro e si trovò di fronte a situazioni incredibiliha ... "questo perché quella fu la prima volta che presi l' aereo , a 23 anni e mezzo. Quando arrivo in ...Il tradizionale rapporto istituito da Il Raggio Verde quest'anno porterà in Arena ildi ...Domenica 20 agosto invece spazio al debutto dietro la macchina da presa di Giuseppe: ...

Fiorello e il racconto della disavventura in Africa: «Mi tolsero un dente a mani nude» ilmattino.it

Fiorello è molto amato dal pubblico italiano che lo segue molto appassionatamente sia quando appare in televisione che quando racconta qualche divertente episodio sui social o in ...Fiore, 63 anni, ebbe bisogno del dentista e qui successe qualcosa di incredibile. Gli tolsero un dente malato praticamente a mani nude: “Mi ricordo che lì mi tolsero un dente, mi portarono da un ...