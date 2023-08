Finisce con l’auto in mare al porto | muore a 41 anni nel cosentino

(Di mercoledì 16 agosto 2023) La tragedia oggi a a Corigliano Rossano Un uomo di 41è precipitato con la sua auto ined è morto aldi Schiavonea a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. E’ accaduto intorno alle 14.45 in una zona delpoco frequentata. Sul caso indagano i carabinieri che non escludono un gesto volontario. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Un uomo di 41 anni è precipitatola sua auto in mare ed è morto al porto di Schiavonea a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. E' accaduto intorno alle 14.45 in una zona del porto poco frequentata. Sul caso indagano i ... Al momento i vigili del fuocoil supporto dei sommozzatori e della autogru giunta dalla sede centrale di Cosenza stanno tentando il recupero della vettura

