Fiat Croma - Il ritorno impossibile

(Di mercoledì 16 agosto 2023) una delle ultime ammiraglie italiane della Prima Repubblica, di certo l'ultima auto del suo genere per la. Già, perché dopo il suo addio, avvenuto a metà degli anni 90, lanon è mai stata davvero sostituita. A Torino ci hanno provato con la Marea, in realtà l'erede della Tempra e, più avanti, con un'omonima wagon che dellariprendeva le caratteristiche di praticità e confortevolezza. Ma, appunto, con forme da familiare. Ecco perché in tanti sognano ancora un verodella, con una carrozzeria da vera sedan e un prestigio da "ministeriale" italiana. Uncertamente molto difficile, ma che solletica le fantasie. A questo proposito, un'ipotesi di stile ci arriva da Tommaso d'Amico, un architetto abruzzese di cui vi abbiamo già parlato per alcuni ...

... sebbene non sia escluso per il futuro un ritorno delle "barrette", proprio quelle dellaoriginale e di tante altre coeve. Un po' come oggi avviene su alcune recentibrasiliane , che ...Facebook Twitter Whatsapp Pinterest Linkedin Telegram Flipboard Guarda i commenti (0)Panda Ultimi articoli in:Nuova: design superlativo per la berlina del futuroNuovaè un render dell'architetto e designer Tommaso D'Amico che in un video pubblicato sulla sua pagina di YouTube ha provato ad immaginare quello che potrebbe essere l'aspetto di una futura ...

Nuova Fiat Croma: il sogno di un ritorno nei rendering di un appassionato - Quattroruote.it Quattroruote

DEK:[7214489] Fiat Croma 1,9 mit diesel · Anno di immatricolazione: 02/2007 · Chilometraggio: 174000 · Carburante: Diesel · Condizioni: Usato · Cambio: Manuale · Euro: 4 · Telaio:ZFA19400002060738 ...Schianto sulla strada di Recanati la sera di Ferragosto: due auto coinvolte, fortunatamente senza conseguenze gravi per le persone. Avvocato e moglie in auto hanno riportato micro fratture e costole r ...