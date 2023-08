Fiammata poi addio all' estate | i giorni da segnare sul calendario

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Ancora caldo su tutta la Penisola. Le previsioni meteo delle prossime ore danno alcune certezze da cui non si può prescindere. Secondo i modelli previsionali di cui parla il colonnello Mario Giuliacci sul suo sito meteogiuliacci.it, nei prossimil'anticiclone africano si farà sentire con tutta la sua forza e porterà un significativo aumento delle temperature su tutta la Penisola. Le zone più colpite saranno soprattutto le regioni centrali e la Sardegna dove le temperature sfioreranno i 40 gradi. Ma fino a quando dovremo aspettarci tutto questo? Giuliacci fissa una data da cui correnti atlantiche si faranno strada sul territorio della Penisola. Queste date sono il 27 e 28 agosto. Da allora le temperature dovrebbero iniziare a scendere e l'più torrida potremo ormai considerarla alle nostre spalle.

Laha anche incendiato parte del sottotetto, con l'incendiodomato solo dopo l'intervento dei vigili del fuoco arrivati con due mezzi. L'uomo è stato portato in ambulanza all'ospedale ...L'ultimaprima della sospensione feriale, ma anche " dice chi la conosce " la volontà di ...ha accusato la Cgil di posizoni pregiudiziali nei confronti del suo governo, dopo la ...No eno. L'ultimo anno ha visto convocazioni di 30 ragazzi (ma come si fa a creare un gruppo ... addirittura, con qualchenei campionati giovanili. Ora, va bene tutto, ma davvero si può ...

Meteo, fiammata di caldo poi addio all'estate. Giuliacci: i due giorni da segnare Il Tempo

Ancora caldo su tutta la Penisola. Le previsioni meteo delle prossime ore danno alcune certezze da cui non si può prescindere. Secondo i ...(LaPresse) Le fiamme partite dal barbecue hanno prima investito un uomo di 32 anni, rimasto gravemente ustionato, e poi sono divampate dal terrazzo all'intero appartamento. È successo a Bolzano Vicent ...