Festa del Grano a Foglianise | le foto dei carri esposti

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl 75esimo anniversario della Costituzione Italiana, i 250 anni dalla morte di Luigi Vanvitelli e i siti Unesco della Campania. Sono i temi che i maestri deldihanno sviluppato proponendo iper ladel2023. Nellagallery, ipartecipanti che, dopo il classico tour tra le strade del comune sannita, sono stati posizionati in via Frattasi, alle spalle di piazza Fiamme Gialle. See image gallery at www.anteprima24.it L'articolo proviene da Anteprima24.it.