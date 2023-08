(Di mercoledì 16 agosto 2023) Leggo. In giardino. Mi appassionano le tesi di questo Harari , un professore israeliano che non ha peli sulla lingua riguardo i paradossi che la 'cosiddetta evoluzione' del genere umano, dei Sapiens , ...

Il ragazzo, straniero, si trovava a Capodimonte con la famiglia per il. Insieme ad altri coetanei avevano noleggiato un pedalò per un bagno nel lago. I giovani che erano con lui hanno ...A Roma il "pranzo dell'amicizia" nella mensa di via Dandolo ha accolto 500 invitati con il menù tradizionale del(lasagne, pollo con i peperoni, cocomero e dolce), servito a tavola da ...Vasto. Il lupo, o cane selvaggio, che sta terrorizzando Vasto ha fatto la sua comparsa sul lungomare vicino agli hotel e ai locali della città la sera prima di. In un video comparso sulla pagina Facebook 'Sei di Vasto se...', si vedono i residenti e i turisti terrorizzati alzarsi dalle sedie in un fuggi fuggi generale, le persone hanno trovato ...

Santanchè e il video di Ferragosto a bordo piscina: “Governo al lavoro perché tutti possano andare in… Il Fatto Quotidiano

Le ricerche sono proseguite senza sosta anche dopo il tramonto: il 20enne risultava disperso dal pomeroggio di Ferragosto. L'allarme era stato lanciato dopo che il ragazzo si era tuffato dal pedalò ...Per Gianfranco Vissani, stagione sottotono per il turismo a causa dei prezzi elevati dell'accoglienza: "Stanno uccidendo il turismo italiano" ...