Ferragosto tragico | 2 morti e 3 dispersi tra laghi | mare e montagna La vittima più giovane ha 11 anni

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Dueaccertati e tre, tutti giovanissimi, in cinque distinti episodi, hanno segnato ilbilancio delappena passato, tra incidenti in, ai leghi e in. Continuanuo le ricerche sulla sponda lecchese del lago di Como della bambina senegalese di 11sprofondata nel torrente Meria. La spiaggia di Mandello del Lario è stata transennata e le ricerche vano avanti con l’aiuto dei sommozzatori dei vigili del fuoco. La ragazzina è entrata in acqua incautamente nelle vicinanze della foce del torrente insieme a due sorelline e a un’amica. Nessuna sapeva nuotare e presto sono sprofondate sott’acqua a pochi metri dalla riva affollata da turista per la conformazione melmosa a sbalzi del fondo. Immediati i soccorsi dai bagnanti sul ...

E' di due morti accertati e di due dispersi ormai da molte ore ilbilancio del2023 nei luoghi di vacanza su coste, laghi e montagne italiane. Sono ancora in corso, nonostante le molte ore trascorse dalla sparizione in acqua, le ricerche dei due ...Altre due tragedie hanno funestato questoalla ricerca del fresco. A Cene , in provincia di Bergamo, un uomo di 37 anni di Premolo (Bergamo) è morto annegato dopo essersi tuffato nelle ...... i decessi registrati sulle montagne della Lombardia nella settimana precedente a. Un ... Un bollettino, registrato in circa sette giorni, che ha spinto gli esperti a richiamare - come ...

Ferragosto tragico in Sicilia, due morti per malore in spiaggia a Siracusa e Balestrate Diretta Sicilia

E' di due morti accertati e di due dispersi ormai da molte ore il tragico bilancio del Ferragosto 2023 nei luoghi di vacanza su coste, laghi ...È Francesco Zanetti la vittima del tragico incidente di sabato notte sul lago di Garda. Il corpo del 32enne – nato il 27 giugno del 1991 – è stato trovato intorno alle 4 di domenica: gli amici, da alm ...