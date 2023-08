Ferragosto | musei aperti | il bilancio di Morra VIDEO

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Sono state 1152 le persone che, nel periodo compreso tra il 12 e il 15 agosto hanno scelto di visitaree siti di interesse storico artistico del territorio salernitano. I numeri sono stati diffusi questa mattina dal consigliere provinciale Francesco, delegato alla Cultura e ai. Tra questi 377 hanno scelto il castello di Arechi, 81 la pinacoteca provinciale, 176 il Museo archeologico, 427 il Museo della Lucania Occidentale di Padula. “Da cittadino, oltre che da delegato alla cultura per la Provincia, ritengo sia un ottimo risultato che deve spingerci a fare sempre di più e sempre meglio – ha dichiarato. La conoscenza delle proprie radici è fondamentale per guardare avanti e costruire un futuro migliore. La cultura è un motore prezioso per valorizzare le peculiarità dei ...

Sono stati quasi 150 mila gli ingressi nei musei italiani nel giorno di Ferragosto. Sommando i dati forniti dal Mic, il totale delle visite nei musei e parchi archeologici statali nella giornata di Ferragosto.

