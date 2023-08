Ferragosto | medici emergenza | “In aumento annegamenti e cadute in montagna”

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 16 agosto 2023) (Adnkronos) – "Ilha fatto registrare un leggerodeglie dellein, ma non è un dato che ci sorprende perché questo è il periodo dell'estate in cui, con la maggiore mobilità delle persone, aumentano gli incidenti. Anche il Soccorso alpino ha segnalato una percentuale maggiore di incidenti in questi giorni. Nelle grandi città il numero di accessi nei pronto soccorso è in linea con il periodo, non c'è stato nessun allarme particolare". Così all'Adnkronos Salute Fabio De Iaco, presidente Simeu (Società Italiana dellana di-urgenza), commentando gli accessi nei pronto soccorso a. Sul lago di Bolsena un ventenne è affogato dopo un tuffo dal pedalò. A Cene nel bergamasco un 37enne si è ...