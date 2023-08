Ferragosto | medici emergenza | In aumento annegamenti e cadute in montagna

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Roma, 16 ago. (Adnkronos Salute) - "Ilha fatto registrare un leggerodeglie dellein, ma non è un dato che ci sorprende perché questo è il periodo dell'estate in cui, con la maggiore mobilità delle persone, aumentano gli incidenti. Anche il Soccorso a

Così all'Adnkronos Salute Fabio De Iaco, presidente Simeu (Società Italiana della medicina di emergenza - urgenza), commentando gli accessi nei pronto soccorso a. Sul lago di Bolsena un ...... Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco, la Protezione civile) e nella sanità (, infermieri, OSS, ciascuno nei propri ambiti), ma anche per tanti che agarantiscono ......, soccorritori e le diverse associazioni che hanno lavorato per l'organizzazione e la sicurezza dell'evento. Il valore aggiunto sta nel fatto che per tutta la settimana diOlbia ha ...

Viareggio, nasce l'associazione di medici che aiutano gratuitamente chi ha bisogno LA NAZIONE

Il motociclista, per le conseguenze dell’incidente, è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale San Camillo. Mentre il suo amico violento, una volta identificato dai carabinieri, è stato condotto ...Si tratta di un presidio istituzionale che consentirà a tutti i cittadini di esprimere la loro opinione sulla Sanità.