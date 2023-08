Ferragosto | Ladri di Bici | Aggressioni | Droga e Furto di Gas - Il Bilancio della Polizia

(Di mercoledì 16 agosto 2023) Pescara - L'atmosfera estiva non ha impedito che alcune attività criminali tenessero banco durante il periodo dinella nostra città. L'operatoè stato costantemente focalizzato su queste sfide, e i risultati dei controlli rivelano un'ampia varietà di reati, dalla piccola delinquenza al traffico di sostanze illegali e altro ancora. Nel corso delle ultime giornate, le forze dell'ordine hanno registrato diversi episodi degni di nota. Una serie di interventi ha portato all'arresto di tre individui e alla denuncia di cinque persone coinvolte in varie attività criminali. La domenica pomeriggio, la Squadra Volante ha bloccato e arrestato un uomo di 56 anni dopo che aveva frantumato il finestrino di un'auto parcheggiata vicino al Ponte del Mare, con l'intento di rubare gli oggetti all'interno. L'intervento tempestivo ...

