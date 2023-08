Ferragosto e il “vigile relax” della politica

(Di mercoledì 16 agosto 2023) E’ statoper tutti, anche per la. E nella prima estate uscita incolume da crisi di governo e toto liste elettorali, prevale ile attento. Giorgia Meloni in Puglia in attesa del ritorno ai dossier La metà più ambita è la Puglia, terra del mare e degli ulivi, dove anche la L'articolo proviene da Il Difforme.

Il segno dovrà esseredurante l'operato degli astri perché arriverà tanto lavoro che potrà ... Già dopoalcuni vivranno colpi di fortuna che porteranno guadagni insperati, questo è ...Oltre alle squadre ordinarie, presente sul territorio anche la squadra di potenziamento AIB dedicata alla lotta agli incendi boschivi. Il personaledel fuoco di Frosinone, come sempre, opera con con professionalità e dedizione per la salvaguardia del territorio e delle persone del frusinate. 0 shares... rivolgo un sincero e affettuoso Buon. Chi sceglie la Calabria ripone in noi una fiducia ... per ottenere i risultati inseguiti da decenni, è necessaria la cooperazionee attiva di ...

Ferragosto di relax “vigile” per la politica JUORNO.it

BARBARANO MOSSANO (VICENZA) - Tragedia nella notte a Barbarano Mossano: quattro auto si sono scontrate, nel violento incidente è morta una ragazza di 20 anni e altri quattro sono ...DRO. Lo hanno visto entrare nelle acque del Sarca ma poi se ne sono perse le tracce. L’allarme è stato dato intorno alle 16.30 di oggi. I vigili del fuoco e i sub stanno… Leggi ...